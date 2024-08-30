Жители Лобни смогут проверить свое здоровье в Центральном парке

В субботу, 31 августа, В Центральном парке Лобни состоится «День проверки здоровья». С 9:00 до 14:00 жители муниципалитета смогут во время прогулки проверить основные показатели здоровья и получить рекомендации терапевта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пациенты смогут сдать общий и биохимический анализ крови, а также ЭКГ. По итогу посещения терапевт проконсультирует посетителей и при необходимости направит на углубленное обследование в поликлинику. Также желающие смогут привиться против гриппа и пневмококковой инфекции.

Этим летом по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в центральном парке Лобни прошла реконструкция. Локация преобразилась: здесь появилась, безбарьерная входная группа, сцены с трибунами, аттракционы и павильон-кафе. В парке построили детскую площадку, зоны для занятия спортом, беговые и велодорожки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.