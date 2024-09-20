Жители Лобни смогут проверить свое здоровье 21 сентября

21 сентября в Центральном парке городского округа Лобня пройдет «День проверки здоровья». С 9:00 до 14:00 жители смогут сдать общий и биохимический анализы крови, сделать ЭКГ, получить консультацию терапевта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

При необходимости врач направит на более углубленное обследование в поликлинику.

Также все желающие смогут привиться против гриппа и пневмококковой инфекции. Вакцина Превенар (пневмококк) — только для прикрепленных к Лобне; вакцина Совигрипп (грипп А двух видов и В) — для всех взрослых.

Минувшим летом по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в центральном парке Лобни прошла реконструкция. Локация преобразилась: здесь появилась безбарьерная входная группа, сцены с трибунами, аттракционы и павильон-кафе. В парке построили детскую площадку, зоны для занятия спортом, беговые и велодорожки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.