Жители Лобни могут получить консультацию врачей с помощью телемедицины

Жители городского округа Лобня могут получить консультацию врача с помощью телемедицины. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты предлагают использовать телемедицинские консультации для повторной консультации с врачом, коррекции лечения, перезаписи к узкопрофильному специалисту, а также для внесения новых данных в карту болезни. Это позволит сократить очереди на прием к врачам и повысить доступность для всех.

Листки временной нетрудоспособности («больничные») по телемедицинской консультации не закрываются и не оформляются — необходим личный прием и осмотр. Исключение — только для диагноза новая коронавирусная инфекция.

Записаться на ТМК по можно через региональный портал госуслуг, инфомат, по телефону 122, на приеме у врача.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.