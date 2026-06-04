Жители Люберец сдали 36 литров крови для госпиталя Вишневского

Донорская акция прошла во Дворце спорта «Триумф» в городском округе Люберцы. Более 80 человек сдали 36 литров крови для Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию организовали для помощи участникам СВО и военнослужащим, проходящим лечение. Среди доноров были члены люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Перед процедурой специалисты центра проверяли состояние здоровья каждого участника: измеряли артериальное давление и собирали медицинский анамнез. Это необходимо для безопасности как доноров, так и пациентов, которым предназначена кровь.

«Сдал кровь сам — потому что знаю, как она нужна нашим ребятам в госпиталях. Я хочу сказать всем: не бойтесь, это просто и безопасно. Мы вместе — и наша кровь помогает возвращать бойцов в строй. Спасибо организаторам и каждому, кто пришел сегодня. Мы сделали большое дело», — отметил участник акции Олег Золотухин.

Акцию традиционно проводит Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского Минобороны России при поддержке администрации городского округа Люберцы. Организаторы поблагодарили добровольцев и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.