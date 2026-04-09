Жители Истры получили более 45 тыс телемедконсультаций в 2026 году

Телемедицинские консультации доступны при повторном обращении к врачу. Первичный прием по-прежнему требует очного визита для постановки диагноза. Дистанционный формат подходит для обсуждения самочувствия, корректировки лечения, разбора результатов анализов и обследований, а также для оформления или продления электронных рецептов на льготные лекарства и закрытия больничного листа.

Записаться на онлайн-консультацию в Истринской клинической больнице можно по телефону 122, через портал «Здоровье» по адресу zdrav.mosreg.ru, в приложении «Добродел: Телемедицина» или с помощью чат-бота Дениса в мессенджере MAX. Также доступна запись через инфомат в поликлинике или непосредственно на приеме у лечащего врача.

В администрации напомнили, что телемедицина не заменяет очный осмотр, но дополняет традиционную медицинскую помощь. Такой формат особенно удобен для жителей отдаленных населенных пунктов и тех, кому сложно регулярно посещать поликлинику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.