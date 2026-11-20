Более 3,5 тыс. жителей Химок дистанционно закрыли больничные с помощью телемедицинских консультаций через мессенджер MAX, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Онлайн-консультация позволяет обсудить лечение и закрыть лист нетрудоспособности без посещения поликлиники. Для этого необходимо прикрепление к поликлинике Подмосковья.

Записаться можно через чат-бот «Денис» в MAX. После записи пациент получает ссылку на онлайн-прием, а за два часа до него — напоминание. Если во время консультации жалоб нет, врач закрывает больничный.

Запись на телемедицинскую консультацию также доступна через приложение «Добродел: Телемедицина», региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, горячую линию 122 и на приеме у лечащего врача.

«Кроме закрытия больничного, благодаря телемедицине можно оценить динамику лечения, получить рекомендации врача, расшифровать анализы, продлить электронный рецепт на льготное лекарство. При необходимости — оформить направление к узкопрофильному специалисту», — прокомментировала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Химкинской клинической больницы Ирина Должкова.

Через MAX также можно вызвать врача на дом, найти ближайший травмпункт, заказать электронную справку и проверить записи к специалистам. Телемедицина не заменяет врача, но позволяет решить ряд задач без поездки в поликлинику.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.