Жители Химок могут вакцинироваться от гриппа и пневмококка в ТРЦ «МЕГА»

С 25 сентября в торговом центре «МЕГА» в Химках начал работать пункт вакцинации. Поставить прививку от гриппа и пневмококка может любой желающий на первом этаже торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Пункт будет работать по будням с 15:00 до 19:00 и по субботам с 12:00 до 16:00. Для прохождения вакцинации необходимо предоставить только паспорт и полис ОМС.

Пункт расположен на первом этаже, рядом с зоомагазином и аптекой. Те, кто не смогут найти дорогу, могут обратиться за помощью на стойку информации.

Вакцинация поможет снизить риск заболевания гриппом и его осложнениями, особенно в преддверии холодного сезона, когда заболеваемость традиционно возрастает. Врачи рекомендуют делать прививку всем, особенно тем, которые находятся в группе риска: пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.