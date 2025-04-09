Жители Химок могут принять участие в донорской акции

В Химках на базе многофункционального социального комплекса «Восход» проведут донорскую акцию «За жизнь». Все желающие смогут принять участие 17 апреля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сдать кровь может каждый совершеннолетний гражданин, независимо от группы и резуса. Желающим предоставляют денежную компенсацию, а также питательный завтрак.

К донорству есть ряд противопоказаний, которые делятся на временные и абсолютные. В числе абсолютных: сифилис, ВИЧ-инфекция, туберкулез, вирусные гепатиты, болезни крови и онкологические заболевания.

Временные противопоказания имеют различные сроки. Например, после ангины, гриппа или ОРВИ донором можно стать через месяц после выздоровления. Также к противопоказаниям относят: удаление зуба, роды, нанесение татуировки, пирсинг, прививки.

Сдать кровь можно 17 апреля с 9:00 до 13:00 по адресу: Химки, улица Ленинградская, дом 18А. Предварительно необходимо пройти онлайн-регистрацию.

Донорская кровь нужна для раненых, находящихся на лечении в госпитале «НМИЦ ВМТ им. Вишневского». Также донорская кровь может потребоваться любому человеку при тяжелых травмах, операциях, сильных кровотечениях, гематологических и онкологических заболеваниях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.