Жители Фрязина стали донорами крови

В Российском университете кооперации в Мытищах партийцы и молодогвардейцы Фрязино поучаствовали в мероприятии, посвященном Национальному дню донора крови России. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

На мероприятии прошли лекции о донорстве в России от специалистов в этой сфере. Все желающие смогли сдать кровь в мобильном пункте донации.

«Многие ребята смогли впервые стать донорами крови, с чем мы их и поздравляем! Благодаря донорству в стране появляется необходимый медицине запас донорской крови, с помощью которой можно спасти чью-то жизнь», – отметила член политсовета фрязинского отделения партии «Единая Россия», руководитель МГЕР Фрязино Дарья Смирнова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.