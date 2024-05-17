Жители двух сел Ступина смогут сделать флюорографию на следующей неделе

Сделать флюорографию смогут жители деревни Леонтьево и села Аксиньино в Ступине на следующей неделе, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Флюорография — простой и доступный метод диагностики заболеваний легких, в том числе туберкулеза. Позволяет выявить патологические процессы на ранних стадиях, когда они бессимптомны.

По словам заведующей центром общественного здоровья и медицинской профилактики Галины Кузововой, с начала года мобильный флюорограф выезжал в отдаленные пункты округа 20 раз. Обследования смогли пройти почти 500 человек.

«У 80 пациентов были впервые выявлены хронические заболевания. Из них более 30 — взяты на диспансерное наблюдение», — уточнила Кузовова.

Флюорографию необходимо проходить ежегодно жителям старше 18 лет.

20 мая мобильный флюорограф посетит деревню Леонтьево, 23 мая — Аксиньино.

Медицинский автобус будет работать с 9:00 до 12:00. Для прохождения обследования необходимы предварительная консультация и направление врача-терапевта. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.