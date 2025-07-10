Стало известно, кто мог заниматься хакерством с ноутбука баскетболиста Касаткина

Ноутбук, проданный баскетболистом Даниилом Касаткиным перед возвращением из США в Россию, возможно, использовался для кибератак его однокурсником из Пенсильванского университета, пишет Mash .

Касаткин приехал учиться в США в 2016 году, сначала в школу Вирджинии, затем поступил в университет Пенсильвании. Для учебы он приобрел подержанный ноутбук на одном из маркетплейсов. Он использовал компьютер для учебы, а когда решил вернуться на родину, сбросил ноутбук до заводских настроек и оставил в США.

Адвокаты баскетболиста отмечают, что, согласно документам следствия, хакерские действия выполнялись с IP-адреса Пенсильванского университета с 2020 по 2022 годы. В это время Касаткин уже был в России.

Американские власти требуют выдачи Даниила Касаткина. Если его передадут в США, он рискует получить тюремный срок до двух десятков лет. Обвинения связаны с участием в организованной преступной группе и вымогательством.

Ранее сообщалось, что российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции. Сам спортсмен категорически отрицает свою вину.