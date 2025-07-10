Михалков рассказал, когда Ефремов может приступить к репетиции нового спектакля

Режиссер Никита Михалков рассказал, что предложил артисту Михаилу Ефремову сыграть в новом спектакле театра «Мастерская 12», тот, предварительно, согласился, сообщает ТАСС .

Постановка станет театральной адаптацией фильма Михалкова «Без свидетелей». Ефремов может приступить к репетициям уже в сентябре–октябре этого года.

«В фильме играли Ирина Купченко и Михаил Ульянов, а здесь будут Миша Ефремов и моя дочка Анна Михалкова», — отметил режиссер.

По его словам, старт репетициям будет дан, когда у Анны завершатся съемки. Он также выразил надежду, что к этому моменту Ефремов не передумает и сдержит свои обещания.

В 2020 году Ефремов был осужден на 7,5 лет колонии за смертельное ДТП в Москве. Он вышел по УДО в марте 2025 года. Новый спектакль у Михалкова может стать первым крупным театральным проектом артиста после освобождения.