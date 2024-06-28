Жители деревни Яковлево округа Подольск приглашаются на диспансеризацию 4 июля

В населенные пункты Подмосковья продолжает приезжать бригада медиков в мобильном фельдшерско-акушерском пункте, где есть все необходимое для диспансеризации — электрокардиограф, портативный биохимический анализатор крови, измеритель концентрации глюкозы в крови. Также в нем размещено устройство для проверки артериального давления, детские и взрослые весы, ростомер, гинекологическое кресло.

Кроме того, передвижной медицинский пункт оснащен дефибриллятором-монитором и аппаратом искусственной вентиляции легких с ручным приводом, который подойдет для детей от шести лет и взрослых пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.