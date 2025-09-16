Жители Балашихи могут получить прививку от гриппа и пневмококковой инфекции

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) начал работу 15 сентября в Балашихе. Он будет останавливаться возле железнодорожных станций, многофункционального центра (МФЦ) и в отдаленных районах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мобильные бригады будут проводить вакцинацию с 09:00 до 14:00. При отсутствии противопоказаний пациенту сделают прививку от гриппа, а также, по желанию, от пневмококковой инфекции. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Медработники ФАПа предложат на выбор вакцину от гриппа: «Совигрипп» или «Флю-м». От пневмококковой инфекции доступна вакцина «Превенар 13».

Вакцинация в ФАП проводится только для взрослого населения. Детей можно прививать от гриппа в детских поликлиниках, амбулаториях и образовательных учреждениях (с согласия родителей и после осмотра врача).

Подробный план-график выездов размещенздесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.