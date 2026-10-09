Жителей Реутова приглашают на диспансеризацию 10 октября

Жители Реутова смогут пройти диспансеризацию 10 октября в двух городских поликлиниках. Для обследования понадобятся паспорт и полис ОМС Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Диспансеризация 10 октября пройдет в поликлинике № 1 на улице Гагарина, 4, с 09:00 до 14:00 и в городской поликлинике № 2 на Юбилейном проспекте, 80, с 09:00 до 15:00. Жителям необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС Московской области.

«Иногда опасные болезни могут протекать бессимптомно на ранних стадиях. Они не должны стать сюрпризом для человека. Чем раньше начато лечение, тем выше шансы на выздоровление — это неоспоримый факт. Важный инструмент ранней диагностики — диспансеризация», — отметил заведующий городской поликлиникой № 2 Александр Пахомов.

Если во время диспансеризации врачи выявят отклонения от нормы, пациента направят на дополнительное обследование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.