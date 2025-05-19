Жителей Подмосковья прикрепят к аптеке для получения льготных лекарств

Получить льготные лекарства станет проще в Подмосковье благодаря прикреплению к аптекам. Эта процедура позволит обслуживать рецепты еще быстрее, заявил зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, сообщает RG.RU .

483 тысячи жителей Подмосковья получают льготные медикаменты. По словам Забелина, 89% из них предпочитают обращаться в одну и ту же аптеку.

Поэтому к осени всем жителям региона, которые имею право на получение льготных лекарств, предложат прикрепиться к конкретной аптеке. Прикрепление будет означать, что туда будут доставлять необходимые медикаменты заранее.

Благодаря этому получать льготные лекарства люди смогут еще проще и быстрее. Также Забелин отметил, что льготные рецепты уже давно продлевают жителям Московской области с помощью телемедицины, благодаря чему гражданам не надо постоянно обращаться в поликлинику. В I квартале 2025 года посредством телемедицины продлено 375 тыс. льготных рецептов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп», — заявил глава региона.