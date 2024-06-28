Жителей Подмосковья приглашают проверить здоровье в парках 29 и 30 июня

29 и 30 июня в парках Московской области пройдет акция по проверке здоровья. Выездные бригады врачей будут работать в 34 городских округах, в том числе в Чехове, Серпухове, Талдомском округе и других, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С начала лета выездные бригады врачей работают в городских парках региона по выходным. Так, жители могут совместить прогулку в парке с заботой о своем здоровье. В ходе такого осмотра можно получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.