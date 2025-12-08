Жителей Подмосковья приглашают пройти диспансеризацию

сегодня в 18:59

Жителей Московской области приглашают пройти диспансеризацию. Она поможет выявить заболевания и факторы риска на ранних стадиях, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Диагностику можно пройти в поликлинике, к которой прикреплен гражданин. Она проводится с понедельника по субботу.

В стандарты диспансеризации включены:

ЭКГ;

измерение внутриглазного давления;

онкоскрининги;

определение уровня холестерина и глюкозы;

анализ крови.

Записаться можно на портале госуслуг, по телефону «122», в медучреждении.

Диспансеризация бесплатная. Она проводится раз в три года: в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 33, 35, 39. После 40 она становится ежегодной. Жители другого возраста могут пройти профилактический медосмотр.

Врачи Московской области призвали жителей не игнорировать диспансеризацию, так как выявленная на ранней стадии болезнь или предрасположенность к ней увеличивает шанс на успешное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

