Жителей Одинцовского округа приглашают сделать прививку от гриппа

Вакцинация против гриппа доступна в Одинцовском округе независимо от места регистрации и прикрепления к поликлинике. Привиться можно в поликлиниках и мобильном фельдшерско-акушерском пункте Одинцовской областной больницы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Грипп может привести к серьезным осложнениям. Вакцинация помогает снизить риск заболевания, а иммунитет формируется примерно через 14 дней после прививки. Поэтому сделать ее рекомендуют заранее, до активного распространения вирусов.

Особенно важно вакцинироваться людям старше 60 лет, детям и школьникам, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями. Прививка также рекомендована тем, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей.

Записаться на вакцинацию можно по телефону кол-центра 122, через чат-бот «Денис» в MAX, на портале zdrav.mosreg.ru или с помощью терминалов самозаписи в поликлиниках. Прививку также делают без предварительной записи, в порядке живой очереди. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.

Вакцинация проходит в поликлиниках Одинцовского округа и мобильном фельдшерско-акушерском пункте Одинцовской областной больницы. Его расписание доступно по ссылке. Место регистрации и прикрепление к поликлинике значения не имеют.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.