Жителей Новосибирской области предупредили об увеличении числа случаев ОРВИ

В Новосибирской области осенью и зимой прогнозируется рост заболеваемости ОРВИ, включая грипп и коронавирусы, передает Om1 Новосибирск .

По данным управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, увеличение числа заболевших традиционно фиксируется в осенне-зимний период из-за распространения вирусов в холодное время года, снижения иммунитета и большего количества контактов в закрытых помещениях.

В ведомстве отметили, что запасы вакцин соответствуют потребностям групп риска и всех желающих привиться. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и COVID-19 находится под контролем специалистов. Однако точное количество вакцин от гриппа в Новосибирске не раскрывается.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации медицинские учреждения региона действуют по установленному алгоритму и проводят постоянный мониторинг. В управлении подчеркнули, что принимаются меры профилактики и повышения готовности системы здравоохранения, а также имеются резервы коечного фонда для оперативного развертывания дополнительных мощностей.

Для профилактики ОРВИ жителям региона рекомендовали соблюдать личную гигиену, регулярно проветривать помещения, ограничивать посещение массовых мероприятий, соблюдать респираторный этикет, полноценно питаться и заниматься физической активностью.

«Иммунизацию от гриппа можно пройти бесплатно в поликлиниках по месту жительства, работы и учебы или платно в частных медицинских центрах, имеющих лицензию», — резюмировали в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

