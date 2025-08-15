Жителей Мытищ 16 августа приглашают на диспансеризацию в парке

Первый этап диспансеризации смогут пройти жители городского округа Мытищи в новом мобильном медицинском комплексе на площадке около ДК «Яуза», который будет работать 16 августа с 10:00 до 15:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Что вас ждет:

Осмотр специализированного врача-терапевта;

Измерение артериального и внутриглазного давления при помощи специализированного оборудования;

Электрокардиографическое исследование вашего сердца;

Забор крови для основных анализов профессиональными специалистами.

Результаты будут доступны в личном кабинете на портале госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start. При выявлении тревожных симптомов, вас направят на дополнительную диагностику, окажут помощь и проконсультируют по всем возникшим вопросам.

С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС Московской области, СНИЛС.

ДК «Яуза» находится по адресу: ул. Мира, дом № 2А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.