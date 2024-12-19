Жителей Можайска приглашают пройти онкоскрининг бесплатно 21 декабря

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В ближайшую субботу, 21 декабря, центр амбулаторной онкологической помощи «Лапино» при Можайской больнице организует день открытых дверей. Любой желающий может прийти без предварительной записи и бесплатно проконсультироваться у специалиста-онколога, а также пройти ряд важных исследований. В их числе проверка кожных новообразований, рентген легких и анализ кала на скрытую кровь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для женщин предусмотрена возможность прохождения маммографии, а мужчины смогут сдать ПСА-тест для раннего обнаружения рака предстательной железы.

Консультации и диагностика будут проводиться с 9:00 до 14:00. Все услуги предоставляются бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Для посещения мероприятия необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Центр амбулаторной онкологической помощи «Лапино» работает на базе Можайской больницы уже более двух лет, оказывая специализированную медпомощь населению Можайского, Рузского и Наро-Фоминского округов Московской области. Деятельность центра тесно связана с программой ОМС и осуществляется совместно с врачами Можайской больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.