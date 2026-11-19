Единый день диспансеризации пройдет 21 ноября в поликлинике № 2 Лыткаринской больницы. Жители смогут пройти профилактические обследования без предварительной записи с 08:00 до 13:00, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В субботу, 21 ноября, в поликлинике № 2 Лыткаринской больницы состоится Единый день диспансеризации. Проверить основные показатели здоровья можно с 08:00 до 13:00 по адресу: ул. Коммунистическая, д. 63. Предварительная запись не требуется.

«Хорошее самочувствие не всегда означает отсутствие заболевания. Некоторые нарушения долго не проявляют себя и обнаруживаются только во время обследования. Диспансеризация помогает своевременно оценить состояние организма, определить факторы риска и при необходимости направить пациента на дополнительную диагностику. Поэтому важно проходить ее регулярно, а не только при появлении жалоб», — рассказал заведующий поликлиникой № 2 Лыткаринской больницы Александр Стукалов.

Для прохождения диспансеризации необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В другие дни записаться на диспансеризацию можно на региональном портале «Здоровье», по номеру 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот «Денис» в мессенджере МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.