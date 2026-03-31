Жителей Каширы проверить здоровье и пройти обследование органов грудной клетки

В передвижном медицинском комплексе, оснащенном флюорографом, жители городского округа Кашира могут пройти профилактический осмотр, обследование органов дыхания и грудной клетки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

1 апреля 9:00–12:00 д. Яковское, ул. Дорожная, 3 (осмотр узких специалистов)

2 апреля 9:00–12:00 д. Маслово, ул. Садовая, 1 (профосмотр)

3 апреля 9:00–12:00 д. Бурцево, ул. Заводская, 1 (профосмотр)

6 апреля 9:00–12:00 д. Базарово, ул. Центральная, 55 (профосмотр)

С помощью ФЛГ выявляют туберкулез, различные опухоли и некоторые другие заболевания. Используется в качестве профилактического и диагностического метода. Особенно актуально при жалобах на кашель и одышку. Профилактический медицинский осмотр включает в себя:

опрос (анкетирование)

антропометрию

измерение артериального давления

клинический анализ крови

определение уровня холестерина и глюкозы

электрокардиографию — по возрасту

осмотр врача — терапевта

При себе иметь:

Паспорт

Полис

ОМС

СНИЛС

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.