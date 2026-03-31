Жителей Каширы проверить здоровье и пройти обследование органов грудной клетки
В передвижном медицинском комплексе, оснащенном флюорографом, жители городского округа Кашира могут пройти профилактический осмотр, обследование органов дыхания и грудной клетки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
- 1 апреля 9:00–12:00 д. Яковское, ул. Дорожная, 3 (осмотр узких специалистов)
- 2 апреля 9:00–12:00 д. Маслово, ул. Садовая, 1 (профосмотр)
- 3 апреля 9:00–12:00 д. Бурцево, ул. Заводская, 1 (профосмотр)
- 6 апреля 9:00–12:00 д. Базарово, ул. Центральная, 55 (профосмотр)
С помощью ФЛГ выявляют туберкулез, различные опухоли и некоторые другие заболевания. Используется в качестве профилактического и диагностического метода. Особенно актуально при жалобах на кашель и одышку.Профилактический медицинский осмотр включает в себя:
- опрос (анкетирование)
- антропометрию
- измерение артериального давления
- клинический анализ крови
- определение уровня холестерина и глюкозы
- электрокардиографию — по возрасту
- осмотр врача — терапевта
При себе иметь:
- Паспорт
- Полис
- ОМС
- СНИЛС
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.