Жителей Каширы проверить здоровье и пройти обследование органов грудной клетки

Здравоохранение

В передвижном медицинском комплексе, оснащенном флюорографом, жители городского округа Кашира могут пройти профилактический осмотр, обследование органов дыхания и грудной клетки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

  • 1 апреля 9:00–12:00 д. Яковское, ул. Дорожная, 3 (осмотр узких специалистов)
  • 2 апреля 9:00–12:00 д. Маслово, ул. Садовая, 1 (профосмотр)
  • 3 апреля 9:00–12:00 д. Бурцево, ул. Заводская, 1 (профосмотр)
  • 6 апреля 9:00–12:00 д. Базарово, ул. Центральная, 55 (профосмотр)

С помощью ФЛГ выявляют туберкулез, различные опухоли и некоторые другие заболевания. Используется в качестве профилактического и диагностического метода. Особенно актуально при жалобах на кашель и одышку.Профилактический медицинский осмотр включает в себя:

  • опрос (анкетирование)
  • антропометрию
  • измерение артериального давления
  • клинический анализ крови
  • определение уровня холестерина и глюкозы
  • электрокардиографию — по возрасту
  • осмотр врача — терапевта

При себе иметь:

  • Паспорт
  • Полис
  • ОМС
  • СНИЛС

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.