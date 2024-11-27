Жителей и гостей Лобни приглашают на лекцию о боли в спине

Здравоохранение

Фото - © Администрация г.о.Лобня

Жителей городского округа Лобня приглашают принять участие в интерактивной лекции «Боль в спине». Мероприятие проведет врач-невролог, кандидат медицинских наук Галина Файнберг, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На лекции слушатели смогут узнать:

  • что такое боль в спине и остеохондроз,
  • факторы риска развития остеохондроза,
  • методы диагностики болей в спине;
  • правила поведения пациентов при болях в спине;
  • общие понятия лечения и профилактики.

«Не упустите возможность получить ценные знания и советы от профессионала. Приходите на лекцию и сделайте шаг к более здоровой и комфортной жизни без боли в спине!» — призвали жителей организаторы мероприятия.

Лекция пройдет 29 ноября в 15:00 в Центральной библиотеке по адресу: улица Чехова, д. 5.

Необходима запись по телефону: +7 (495) 577-46-18.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.