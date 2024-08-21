Жителей Дзержинского приглашают пройти диспансеризацию 24 августа

С 19 по 25 августа Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит Неделю профилактики рака легких, который занимает первое место по смертности в мире среди всех онкологических заболеваний, сообщили в администрации городского округа Дзержинский.

«Ранняя диагностика и здоровый образ жизни могут значительно снизить риск развития рака лёгких», — сообщается в Telegram канале ГБУЗ Московской области «Дзержинская больница».

Жителям городского округа Дзержинский предлагают не упустить возможность и позаботиться о своем здоровье, пройдя диспансеризацию в субботу, 24 августа. Записаться на диспансеризацию можно по телефону 122, zdrav.mosreg.ru/start, чат бот Денис в Телеграм, в поликлинике.

Прием населения в субботу (следует приходить натощак): с 09:00 до 12:00 кабинет № 5 взрослой поликлиники. В будние дни кабинет медицинской профилактики работает с 8:00 до 16:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.



