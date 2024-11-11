Жителей Дубны приглашают стать донорами крови 11 ноября

Подмосковный центр крови и Дубненская больница приглашают жителей сдать кровь на новой выездной донорской акции, которая пройдет 11 ноября с 9:30 до 12:00 на территории универсальной библиотеки ОИЯИ им. Блохинцева по адресу: ул. Блохинцева, д. 13/7. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Донором можно стать с 18 лет. За безвозмездное донорство каждый сдавший кровь получает денежную компенсацию на питание в размере 998 рублей, справку для освобождения от работы в день сдачи крови, а также дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы. Не забудьте взять с собой паспорт и СНИЛС. Предварительная запись началась 8 ноября по телефону +7 (496) 217-04-00 доб. 0787.

«Призываем жителей активно участвовать в донорской акции и помогать тем, кто остро нуждается в переливании крови. День донора — это тот случай, когда можно совершить благородный поступок и стать частью значимого донорского движения не только в Дубне, но и во всем Подмосковье», — отметил главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.