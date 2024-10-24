Жителей Балашихи приглашают обсудить вопросы оказания медицинской помощи

Встреча в формате выездной администрации с представителями Балашихинской больницы и администрации городского округа состоится в школе № 14 мкр. Железнодорожный (ул. Андрея Белого, 6А). Начало в 18:00, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Обсуждение вопросов оказания медпомощи начнется с консультаций профильных заместителей главного врача, их проведут в холле школы. В это время жители смогут обратиться к руководству больницы с личными вопросами по медико-социальной экспертизе, льготному лекарственному обеспечению, оказанию стационарной и амбулаторной медпомощи, трудоустройству в больницу и другим актуальным темам.

Встреча завершится брифингом по проблемным вопросам здравоохранения Балашихи. Главный врач проинформирует о развитии системы здравоохранения, доступности и качестве медицинской помощи, ответит на вопросы.

«Приглашаю всех желающих принять участие в выездной администрации. Встречи в таком формате уже показали свою эффективность. Теперь и жители Железнодорожного смогут напрямую задать волнующие их вопросы и на месте получить необходимые разъяснения», — сказал главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов.

Ранее выездная администрация с участием медработников прошла в школе № 1 Балашихи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.