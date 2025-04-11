Жителей Балашихи приглашают на диспансеризацию

В городском округе Балашиха состоится Единый день диспансеризации. Он пройдет 12 апреля в поликлинике № 4 по адресу: улица Гагарина, дом 15А, с 8:00 до 14:00, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Все желающие жители городского округа Балашиха смогут узнать о состоянии своего здоровья. Для этого нужно прийти в поликлинику № 4 утром натощак. Не забудьте взять с собой паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования.

Пройти диспансеризацию можно в любой удобный день в поликлинике по месту прикрепления. Запись осуществляется через портал госуслуг, по телефону 122 или при личном обращении в поликлинику по месту жительства.

Единый день диспансеризации проходит в городском округе регулярно. Это помогает не только проверить свое здоровье, но и своевременно диагностировать и вылечить различные заболевания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.