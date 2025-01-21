Житель Подмосковья и почетный донор РФ рассказал о популяризации донорства крови

В Московском областном центре крови вручили нагрудный знак «Почетный донор России» 32-летнему жителю Подмосковья Дмитрию Аверьянову. За эти годы он не только совершил около 50 донаций, но и запустил проект «Дарю жизнь» о популяризации донорства крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Дмитрий впервые сдал кровь в 22 года, во время выездной донорской акции в университете. Он вспоминает, что ему было интересно поучаствовать. Дмитрий прекрасно перенес процедуру, почувствовал легкость после кроводачи.

«После первых пяти донаций понял, что донорство это классно. Стал много интересоваться этой темой. Узнал, что врачи сталкиваются с нехваткой донорской крови. Сегодня я работаю в ассоциации Добро.рф. Организую крупные мероприятия федерального уровня. Два года назад у меня появилась идея проекта «Дарю жизнь» о популяризации донорства крови. Мы получили поддержку Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и теперь работаем над этой инициативой, которая призвана помочь решить столь важную проблему по нехватке доноров, пополнения банка крови и в целом по привлечению интереса к донации и благотворительности в этом ключе», — отметил Дмитрий Аверьянов.

Он добавил, что на полученный грант они создали комфортные условия для доноров в Отделении переливания крови центральной районной больницы в родном Зарайске — забрендировали комнату, закупили новые бахилы и кружки, изготовили сувенирную продукцию, ввели электронную базу доноров города, с которой будет работать станция.

«Вместе с командой подмосковных молодогвардейцев мы дали старт и просветительским урокам в школах и колледже — медсестры рассказывают все о донорстве и отвечают на вопросы. Проводим и большую информационную кампанию по популяризации донорства — билборды, плакаты в городе, стенды в школах», — подчеркнул Аверьянов.

Сам Дмитрий за 15 лет совершил около 50 донаций и сдал порядка 22 л цельной крови и ее компонентов.

Недавно в центре крови Подмосковья Дмитрий получил заслуженное звание —«Почетный донор России». Останавливаться на достигнутом он не собирается. Физически Дмитрий абсолютно готов идти дальше и спасать другие жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.