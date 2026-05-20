«Жевать нечем»: петербурженка лишилась всех зубов после лечения в поликлинике

У жительницы Санкт-Петербурга разрушились зубы после лечения в государственной поликлинике, где ей установили металлическую конструкцию, несмотря на аллергию, сообщает 78.ru .

Пациентка рассказала, что заранее проинформировала врачей о наличии диабета и аллергии на медицинские препараты. В клинике не провели специальные тесты, но зато заверили, что поставят «самые крепкие зубы». Женщина решила довериться врачам.

Пациентке удалили нервы из здоровых зубов для протезирования. Пострадавшая утверждает, что позже врач без согласования изменил план лечения. Он обточил все зубы, оставив вместо них «культи».

После установки металлических вкладок у петербурженки проявилась сильная аллергия на сплав. Спустя пару дней после обточки зубы начали стремительно разрушаться.

Сейчас женщина не может нормально пережевывать пищу, ей приходится все время пользоваться блендером. Также она с трудом говорит. Лечение в частных клиниках и восстановление зубов может обойтись пациентке в 2 млн рублей, но даже это не гарантирует хорошие результаты.

Женщина обратилась в суд и требует, чтобы клиника выплатила ей компенсацию. В медучреждении отрицают свою вину и хотят добиться прекращения дела.

