Женщина со свиной почкой установила рекорд продолжительности жизни

Американская пациентка с пересаженной свиной почкой Тована Луни прожила после трансплантации уже 61 день, она установила рекорд продолжительности жизни после операции, сообщает Lenta.ru .

Как пишет Associated Press, на сегодняшний день Луни здорова и полна энергии. Прогнозы медиков о ее состоянии оптимистичные.

Предыдущие четыре пациента из Штатов, которым делали аналогичные операции (трансплантация двух сердец и двух почек) не прожили более двух месяцев.

Ранее СМИ сообщали, что в 2025 году ученые планируют создать первое искусственное человеческое сердце, которое будет полностью функционирующим. Они напечатают орган с помощью передовой технологии 3D-биопечати.