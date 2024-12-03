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Saxo Bank: первое искусственное человеческое сердце появится в 2025 г

В 2025 году ученые создадут первое искусственное человеческое сердце, которое будет полностью функционирующим. Они напечатают его с помощью передовой технологии 3D-биопечати, сообщает РИА Новости со ссылкой на «шокирующие прогнозы» Saxo Bank.

Создание искусственного человеческого сердца станет беспрецедентным научным прорывом. Сначала ученые напечатают его на 3D‑биопринтере, а затем поместят в специализированный биореактор. Он будет имитировать человеческое тело.

Через какое-то время искусственное сердце протестируют. В этих целях напечатанный орган пересадят свинье.

Подобная технология создания искусственных сердец, адаптированных под ДНК, позволит смягчить глобальный дефицит донорских органов. Ожидается, что научный прорыв также приведет к продлению человеческой жизни в связи с заменой неисправных органов на искусственные.

«Шокирующие прогнозы» Saxo Bank обычно маловероятных и недооцениваемых событий, которые могут серьезно изменить ход обычных вещей в мире.

Ранее России создали технологию объемной печати человеческой ткани. С ее помощью можно будет создавать сосуды, кости и кожные импланты.