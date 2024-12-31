Желудок просит пощады: почему не стоит продолжать застолье глубокой ночью

Новогодние застолья традиционно начинаются ближе к позднему вечеру, однако с точки зрения здоровья это время не считается оптимальным. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Человеческий организм устроен так, что процесс пищеварения наиболее активен в дневное время. Это связано с естественными биоритмами, которые регулируют секрецию желудочного сока, активность ферментов и общий метаболизм. Вечерние и особенно ночные приемы пищи создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, вызывая риск развития дискомфорта, а в некоторых случаях и обострения хронических заболеваний», — сказала Сережина.

Особенно негативно ночные застолья влияют на людей с проблемами желудочно-кишечного тракта. Ночью желудок и кишечник работают в замедленном режиме, поэтому переваривание жирной и тяжелой пищи, часто присутствующей на новогоднем столе, затрудняется. Это может привести к чувству тяжести, изжоге и болям в животе. Для людей с хроническими заболеваниями, такими как гастрит, панкреатит или холецистит, это чревато обострением симптомов.

Кроме того, ночные застолья способствуют перееданию. Вечером и ночью чувство голода часто становится более выраженным, особенно если человек в течение дня ограничивал себя в еде. Как следствие, за праздничным столом многие съедают гораздо больше, чем необходимо. Это может вызвать переполнение желудка, задержку жидкости в организме, повышение артериального давления и нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

«Алкоголь, который нередко сопровождает новогодние застолья, также ухудшает ситуацию. В сочетании с тяжелой пищей он усиливает нагрузку на печень и поджелудочную железу, увеличивает риск интоксикации и обострения хронических заболеваний, таких как жировой гепатоз или гипертония. Если застолье длится до утра, уровень сахара в крови может колебаться, что особенно опасно для людей с диабетом», — объяснила врач.

Чтобы минимизировать последствия, важно планировать праздничное меню так, чтобы ужин начинался не позже 19-20 часов. Это позволит организму лучше справляться с перевариванием пищи до момента, когда его биоритмы замедляются. Еще один совет — не делать новогодний ужин единственным приемом пищи за день. Обед и легкий ужин помогут избежать переедания ночью. Также рекомендуется следить за размером порций, избегать слишком жирных, острых и соленых блюд.

«Если застолье затянулось, то лучший способ поддержать организм — пить больше воды. Вода снижает чувство голода, помогает перевариванию и уменьшает риск обезвоживания, связанного с употреблением алкоголя. Завершая вечер, стоит ограничить количество десертов и сладких напитков, заменив их легкими фруктами или травяным чаем», — добавила эксперт.