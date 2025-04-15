Желтые зубы: стоматолог рассказал о «побочках» полоскания рта хлоргексидином

Врач: при злоупотреблении хлоргексидином на зубах могут появиться черные пятна

Стоматолог, главный врач клиники «Созвездие» Андрей Хохлов рассказал, почему слишком частое полоскание рта хлоргексидином может испортить улыбку и как этого избежать, сообщает «Секрет фирмы» .

«Помимо желтого налета, при длительном использовании хлоргексидина на зубах могут появиться небольшие темно-коричневые или даже черные пятнышки», — рассказал Хохлов.

Он пояснил, что это происходит в результате взаимодействия вещества с компонентами пищи и слюны. Чтобы этого не было, перед применением хлоргексидина нужно почистить зубы, а после — прополоскать рот водой.

Также в этот период желательно не употреблять красящие продукты питания и напитки, такие как чай и кофе.

Хлоргексидин — сильный антисептик, который эффективен против многих бактерий, вирусов и грибков. Он показан при наличии ранок, язв, после хирургических вмешательств. Однако не стоит использовать препарат просто так и дольше, чем 10-14 дней.