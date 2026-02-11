Здоровые зубы не удалят, но перелечить могут: чем опасны нелегальные стоматологии

В нелегальных стоматологических клиниках человек теряет не только деньги, но и время, и нервы, сообщил РИАМО главный врач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин.

«Совсем уж экстремальные ситуации, например, удаление здоровых зубов — редкость, практически фантастика. Однако риски, с которыми можно столкнуться, и без того серьезные, в частности, неправильное или избыточное лечение. В погоне за прибылью врач может предложить неоправданно объемное или дорогое лечение там, где можно обойтись более простыми методами», — сказал Матюхин.

Он добавил, что осложнения и заражения остаются главными факторами риска. По сути, это единственная физическая угроза.

«Есть и финансовые потери. Исправление последствий некачественного лечения в другой, уже добросовестной клинике, всегда обходится в разы дороже. Также неудачное лечение бьет не только по кошельку, но и по доверию пациента к медицине в целом», — отметил врач.

По его словам, если цена на услуги значительно ниже среднерыночной — это не радость, а серьезный повод задуматься о причинах щедрости со стороны клиники.

