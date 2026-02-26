Здоровая осанка: как избежать появления «техношеи» от использования смартфона

При частом использовании смартфонов и других гаджетов у россиян стали болеть шея и спина. Чтобы избавиться от болей, невролог-реабилитолог, мануальный терапевт Дмитрий Макаров в разговоре с РИАМО рекомендовал выбирать правильную позу для использования гаджета, а также периодически менять ее. По словам специалиста, больше всего мобильные телефоны вредят здоровью подростков, студентов и офисных сотрудников.

По словам Макарова, подросткам, студентам и сотрудникам офисов необходимо тщательно следить за своей позой при использовании телефонов и других гаджетов. Школьники и студенты проводят много времени перед мониторами в учебных и развлекательных целях, а излучаемый синий свет снижает производство мелатонина и затрудняет процесс засыпания.

Поскольку зрительная система у детей и подростков еще формируется, продолжительная работа с экранами способна спровоцировать развитие миопии (близорукости — ред.), возникновение синдрома сухого глаза и ухудшение внимания.

Офисные специалисты тоже подвергаются опасности: регулярная сидячая работа за компьютером становится причиной дискомфорта в позвоночнике, карпального туннельного синдрома, проблем с сосудами на ногах и профессионального истощения.

«Для подростков безопасно ограничивать суммарное время за гаджетами 2-2,5 часами в день, делая регулярные перерывы и убирая устройства за час до сна», — напомнил врач.

Он обратил внимание, что специфической терапии для так называемой «техношеи» не существует. Избежать появления этого синдрома позволяют осознанный контроль положения тела, ограничение времени с гаджетами и выполнение несложных физических упражнений. Соблюдение этих правил дает возможность поддерживать здоровье шейного отдела и правильную осанку, несмотря на интенсивную учебу или высокую рабочую занятость.

