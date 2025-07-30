«Здание трясло»: на Камчатке женщина родила во время землетрясения

На Камчатке врачи делали операции и принимали роды во время землетрясения

В Петропавловске-Камчатском пользователи соцсетей делятся кадрами хирургических операций и родов в местных клиниках во время мощного землетрясения, сообщает сайт MK.Ru .

«Сегодня в роддоме чудесные врачи принимали роды в самый разгар землетрясения у моей крестницы! Все закончилось благополучно!» — написала жительница в городском чате.

По ее словам, малышка родилась здоровой в 12:20 в роддоме № 1, с ней и молодой мамой все хорошо. Во время родов со стен сыпалась штукатурка и звучала сирена оповещения.

С женщиной работал доктор Мгер Адамян. По его словам, почувствовав начало землетрясения, врачи начали эвакуацию, затем переждали самый интенсивный момент и спустили всех рожениц с детьми на улицу, провели все 5 этажей здания и вернулись в родзал к пациентке. Самые сильные толчки ощущались наверху: через 5 этаж невозможно было пройти, в родильном зале упал штатив и шаталась дверь, по стенам пошли трещины.