Зависимость и высокая смертность: в чем опасность пивного алкоголизма

В хорошие весенние дни люди склонны пить больше пива. Стоит учитывать, что этот напиток коварен и вреден, как и водка, рассказал РИАМО врач-психиатр и нарколог Василий Шуров.

Шуров отметил, что давно отмечается тенденция, когда с наступлением погожих солнечных дней, люди охотнее прикладываются к легким спиртным напиткам. Некоторые эксперты и вовсе предрекают в апреле-мае бум пивного алкоголизма.

По словам нарколога, существует такой стереотип, что пиво — это легкий алкоголь, безвредный. Однако при подсчете количества этилового спирта выясняется, что пивные алкоголики выпивают ту же бутылку водки, но в разбавленном виде. При этом пиво часто сопровождают калорийные закуски, поэтому у людей растет так называемый «пивной живот».

«В отличие от водочных алкоголиков, которые достаточно стройные, а большой живот — это метаболический синдром, это повышенный сахар, холестерин, давление и, собственно, эти все факторы дают достаточно высокую смертность. У человека по факту зависимость есть, но он всем говорит, что он просто пивко пьет», — сказал Шуров.

