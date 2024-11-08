Завершился VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья, который в течение двух дней проходил на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.

Второй день мероприятия, собравший специалистов со всех городских округов Моско в ской области, а также из дальнего и ближнего зарубежья, прошел в формате онлайн. В режиме видеоконференцсвязи медики обсудили актуальные темы, которые стоят перед здравоохранением, в том числе, правовые вопросы в медицине, психологические аспекты в работе врача-терапевта.

«На этом Съезде мы говорили о такой проблеме, как профессиональное выгорание. Ключевым способом его преодоления является мотивация к той работе, которая дает смысл», — сказал психолог, академик Российской академии образования, заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов.

По его словам, в Подмосковье необходима мощная психологическая система поддержки врачей. Он добавил, что в МОНИКИ создана среда для уникального общения между врачами. Она помогает лучше понимать друг друга, лучше видеть мир и еще сильнее влюбляться в свою профессию.

В пятницу прошла серия заседаний и мастер-классов. На секции, посвященной скорой медицинской помощи, обсудили ряд специфических аспектов — тромболитическая терапия при кардиогенном шоке, оказание помощи пациентам с фибрилляцией предсердий, а также пострадавшим при высокой энергетической травме.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней МОНИКИ Лидия Скляр выступила с докладом на тему «Вспышка ботулизма в Московской области». Еще ряд экспертов поделились информацией, касающейся диагностики: ВИЧ, туберкулеза, сахарного диабета и т. д. Также была секция, посвященная дерматовенерологии.

«В настоящее время наибольшие сложности вызывают медицинские проблемы, которыми занимаются специалисты различных профилей. Такие междисциплинарные аспекты диктуют необходимость взаимодействия врачей различных специальностей, что зачастую позволяет увидеть проблему под совершенно новым углом зрения и найти нестандартное, наиболее эффективное решение», — отметил заведующий кафедрой дерматовенерологии МОНИКИ им. Владимирского Антон Молочков.

В рамках съезда были рассмотрены инновационные подходы к санаторно-курортному лечению артериальной гипертензии и ожирения, а эксперт из Греции Яннис Папатанасиу рассказал про новые стандарты физической и реабилитационной медицины.

Интерес вызвал и доклад по вопросу маршрутизации и лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями, такими, как гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше. Еще с одним интересным докладом выступила врач-клинический фармаколог, руководитель отдела экспериментальных и клинических исследований МОНИКИ им. Владимирского Светлана Ерофеева. Он был посвящен проблеме антибиотикорезистентности.

Организаторы съезда — ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей, Министерство здравоохранения региона и МОНИКИ. Съезд состоялся в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.