«Застряли» друг в друге во время секса? Срочно сделайте это

сегодня в 20:55

Врач объяснила, что делать, если партнеры «застряли» друг в друге во время секса

Сильный мышечный спазм во время интимной близости может привести к ситуации, когда партнеры не могут разъединиться самостоятельно, сообщила РИАМО акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики сети клиник «Персона» и «Прозрение» Юлия Климова.

«Если произошел сильный мышечный спазм и партнеры не могут разъединиться самостоятельно, первое и главное правило — не паниковать. Чем больше оба партнера переживают, тем сильнее напряжение нервной системы, и тем сложнее мышцам расслабиться», — сказала Климова.

Она посоветовала расслабиться. Закрыть глаза, постараться отвлечься, переключить внимание на что-то приятное. Можно включить спокойную музыку, сделать расслабляющий массаж, поглаживания — все, что поможет успокоить нервную систему.

«Если спазм произошел в теплом помещении, можно попробовать легкое охлаждение (например, прохладный компресс). Резкий перепад температуры иногда помогает снять мышечный спазм — работает по принципу „холод — тепло“», — рассказала врач.

Климова предупредила, что ни в коем случае нельзя пытаться разъединиться силой. Резкие движения и паника только усилят спазм.

«Если самостоятельные попытки расслабиться не помогают в течение 15–20 минут, нужно немедленно вызывать скорую помощь. Время здесь критично», — подчеркнула гинеколог.

