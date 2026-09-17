Зарайская больница получила первую партию вакцин от гриппа

В Зарайскую больницу поступила первая партия вакцин против гриппа для взрослых, препараты распределили по амбулаториям, ФАПам и поликлиническому отделению округа. Прививку можно сделать бесплатно по полису ОМС после осмотра врача, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Зарайская больница получила первую партию вакцин против гриппа для взрослых. Препараты уже распределили по всем амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам и взрослому поликлиническому отделению округа.

Заместитель главного врача по поликлинической работе Светлана Носикова отметила, что грипп и ОРВИ ежегодно остаются среди наиболее распространенных заболеваний. По ее словам, иммунопрофилактика помогает снизить нагрузку на систему здравоохранения и защитить пациентов из групп риска.

Одними из первых в этом сезоне прививку сделали заведующий хирургическим отделением Павел Комаров и фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи Ольга Кузьмина.

«Я делаю прививку каждый год, чтобы не выпасть из жизни на две недели и не стать источником инфекции для пациентов с ослабленным иммунитетом», — пояснил Павел Комаров.

Привиться можно бесплатно по полису ОМС. Сначала необходимо записаться к участковому врачу, пройти осмотр и при отсутствии противопоказаний получить направление на вакцинацию.

Записаться можно через инфомат в поликлинике, по номеру 122, на портале «Здоровье», в приложении «Добродел: Здоровье», а также через чат-бот «Денис» в Telegram или МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.