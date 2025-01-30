Зараец Дмитрий Аверьянов стал почетным донором России
Фото - © Зарайская больница
Житель Зарайска Дмитрий Аверьянов в свои 32 года удостоен звания «Почетный донор России», сообщили в пресс-службе округа.
Дмитрий впервые сдал кровь 10 лет назад во время выездной донорской акции в университете. За последующие годы он сделал это 50 раз и стал инициатором проекта «Дарю жизнь», рассказывающего о популяризации донорства крови.
«Такой активный подход к донорству способствует не только спасению жизней, но и повышению осведомленности общества о важности регулярного донорства. Благодаря такие людям, как Дмитрий, многие получают шанс на выздоровление и вторую жизнь. Зарайская больница, выражая благодарность, подчеркивает, насколько важна поддержка таких самобытных личностей для сообществ», — отметили в больнице.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.
Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.