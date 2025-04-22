Запретный плод: психолог рассказала про здоровые отношения ребенка с едой

Детский психолог для родителей Александра Аныкина заявила, что причина плохого аппетита у ребенка часто может заключаться в неправильном поведении и тревожности родителей, сообщает MIR24.TV .

«После неудачного введения прикорма детки могут стать очень избирательны в еде, они не любят пробовать новое, их часто называют „малоежками“, а некоторые из них предпочитают быстрые углеводы», — сказала специалист.

По ее словам, проблемы возникают, если прикорм вводится рано и ребенок к нему еще не готов, мама слишком тревожится и готова накормить малыша любой ценой или кормление идет скучно и однообразно.

Родителям стоит изучать тему введения прикорма заранее и опираться на психологию, также отметила она. Чем спокойнее и осознаннее родитель относится к еде — тем лучше. Домашний рацион должен быть разнообразным: тогда есть шансы, что ребенок сразу будет любить всю еду — и брокколи, и конфеты.