«Заносная пыльца» и снег: когда стоит начинать прием препаратов от аллергии

Аллергия в начале марта перестала быть медицинской казуистикой и превратилась в новую климатическую норму. Из-за глобального потепления и мягких зим биологические часы растений сдвинулись, и сезон пыления стартует на 2-3 недели раньше привычного календаря. Главные виновники ранней весны — ольха и орешник (лещина). Эти деревья выбрасывают сережки при первых же устойчивых плюсовых температурах, даже если на земле еще лежит плотный снег, сообщила РИАМО аллерголог Ольга Зимина.

«Зона максимального риска прямо сейчас — это юг России: Краснодарский край, Крым, Адыгея, Ставрополье и республики Северного Кавказа. Там вегетация уже идет полным ходом. Однако жителям Центральной России, Москвы, Поволжья и Черноземья расслабляться опасно. Существует явление „заносной пыльцы“: воздушные массы приносят аллергены с юга за сотни километров. Вы смотрите в окно и видите сугробы, а ваша иммунная система уже атакуется невидимой пыльцой ольхи, прилетевшей с теплым ветром», — отметила врач.

По словам эксперта, главная стратегическая ошибка пациентов — ждать первых слез и чихания. Базисную терапию нужно начинать превентивно.

«Если вы знаете, что реагируете на цветение деревьев, за 2 недели до предполагаемого пика необходимо начать использование назальных глюкокортикостероидов или кромогликатов. Препаратам нужно время, чтобы стабилизировать мембраны тучных клеток и снять готовность слизистой к воспалению. Антигистаминные таблетки второго поколения тоже лучше подключить заранее. Это создаст фармакологическую „подушку безопасности“. Когда концентрация пыльцы в воздухе станет экстремальной, у вас уже будет выстроен барьер», — объяснила Зимина.

Игнорирование подготовки приведет к мощнейшему выбросу гистамина, который потом крайне сложно купировать.

«Также вводите в рутину бытовую гигиену: ношение очков и масок на улице, ежедневное мытье головы перед сном, чтобы не тащить аллергены в постель, и проветривание только после дождя или через специальные фильтры. Если температуры нет, а зуд в носу и глазах нестерпим — это не ОРВИ, это поллиноз, и действовать нужно немедленно», — добавила аллерголог.

