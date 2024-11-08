Занятие Школы здоровья по профилактике заболеваний легких состоялось в Раменском

В Раменской библиотеке прошло занятие Школы здоровья на тему: «Профилактика пневмонии и обструктивных заболеваний легких», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На занятии в Школе здоровья, прошедшем 6 ноября, врач-терапевт Раменской больницы Антонина Лучанкина и врач-физиотерапевт Виктория Догорян рассказали о пневмонии как о достаточно распространенном заболевании легких. Также они рассказали о том, какие симптомы и методы профилактики необходимо принять для предотвращения заболевания.

Пневмонией называют острое инфекционно-воспалительное заболевание легких, которое возникает в результате воздействия бактерий или вирусов, простейших или спор грибов.

Помимо всего прочего, все участники получили возможность пройти медицинское обследование и получить консультацию врача. Врачи ответили на все вопросы, которые были заданы слушателям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.