Занесенный комаром крупный червь полгода мигрировал по телу россиянки

В Дагестане врачи извлекли из глаза девушки крупного червя, который полгода мигрировал по ее телу. Червя занес комар из тропических стран, сообщает 112 .

Тропическое насекомое укусило местного гида Суайбу. После укуса она почувствовала странное движение под кожей и немедленно обратилась к медикам. Врач сначала усомнился в ее рассказе, но, заметив движение под веком девушки, решил провести обследование. В ходе операции специалисты извлекли крупного червя.

По словам Суайбы, все началось еще полгода назад: паразит может долго развиваться в организме, мигрировать по мягким тканям и «выходить» в самых неожиданных местах. Чаще всего его замечают именно в области века — там тонкая кожа, и видно, как он двигается.

«Разницы нет, куда укусит комар. Если он заражен, он передает паразита. Его можно только хирургически удалить — и делать это нужно сразу, пока он не „ушел“. Его еще поймать надо, это не так просто», — рассказала девушка.

Жительница Дагестана считает, что заражение произошло после укусов комаров в болотистой местности. Это редкий случай дирофиляриоза — паразитарного заболевания, при котором личинки поражают ткани, в том числе органы зрения.

