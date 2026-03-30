Занесенный комаром крупный червь полгода мигрировал по телу россиянки
В Дагестане врачи извлекли из глаза девушки крупного червя, который полгода мигрировал по ее телу. Червя занес комар из тропических стран, сообщает 112.
Тропическое насекомое укусило местного гида Суайбу. После укуса она почувствовала странное движение под кожей и немедленно обратилась к медикам. Врач сначала усомнился в ее рассказе, но, заметив движение под веком девушки, решил провести обследование. В ходе операции специалисты извлекли крупного червя.
По словам Суайбы, все началось еще полгода назад: паразит может долго развиваться в организме, мигрировать по мягким тканям и «выходить» в самых неожиданных местах. Чаще всего его замечают именно в области века — там тонкая кожа, и видно, как он двигается.
«Разницы нет, куда укусит комар. Если он заражен, он передает паразита. Его можно только хирургически удалить — и делать это нужно сразу, пока он не „ушел“. Его еще поймать надо, это не так просто», — рассказала девушка.
Жительница Дагестана считает, что заражение произошло после укусов комаров в болотистой местности. Это редкий случай дирофиляриоза — паразитарного заболевания, при котором личинки поражают ткани, в том числе органы зрения.
