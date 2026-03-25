Заливать спиртом и прижигать: врач назвал главные ошибки при удалении клеща

Если человека укусил клещ, то не стоит заливать его спиртом, маслом, керосином или прижигать сигаретой. Это ошибочная тактика, которая может привести к негативным последствиям, рассказал РИАМО главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин.

По словам специалиста, в этом случае клещ начнет задыхаться. Перед смертью он может выплюнуть зараженную слюну в ранку.

«Нельзя прижигать его сигаретой или спичкой, а также резко дергать или давить клеща пальцами, так вы можете раздавить его или оторвать тело, оставив голову внутри», — говорит Матюхин.

Врач отметил, что самостоятельно удалить клеща из ранки можно, но это действие сопряжено с риском. Как уже было сказано, клеща можно раздавить и выдавить в рану содержимое кишечника насекомого. Если резко вырвать клеща, то внутри может остаться его хоботок. Эта часть насекомого может вызвать нагноение.

