Заболевания позвоночника и артроз: от каких недугов страдают офисные работники

Офисные сотрудники день за днем подвергают свой опорно-двигательный аппарат испытаниям, способным привести к целому букету заболеваний спины и суставов, сообщила РИАМО врач — эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

«Самые распространенные скелетно-мышечные и неврологические проблемы, связанные с малоподвижным, сидячим образом жизни, — дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (в обиходе — остеохондроз), протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, сколиоз (особенно у молодых людей), синдром запястного канала, артроз коленных и тазобедренных суставов, миофасциальные боли», — заявила Демьяновская.

Она добавила, что основные причины таких проблем — длительное статичное положение, неправильная осанка, недостаточная физическая активность, неэргономичное рабочее место. Все это приводит к ослаблению мышц спины и пресса, перенапряжению отдельных мышечных групп, нарушению кровоснабжения тканей и, в конце концов, к дегенеративным изменениям в позвоночнике и суставах.

Для профилактики очень важно правильно организовать рабочее место: расположить монитор на уровне глаз, проследить, чтобы офисное кресло давало хорошую поддержку для спины, а клавиатура была удобной для рук. Также следует регулярно делать перерывы в работе — каждые 30–40 минут вставать, выполнять небольшую разминку.

