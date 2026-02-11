Заболеваемость ВИЧ в Подмосковье снизилась на 15,7% в 2025 г

В 2025 году в Московской области уровень заболеваемости ВИЧ снизился на 15,7% и составил 19,8 случая на 100 тысяч жителей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области в 2025 году зафиксировано снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. По итогам года показатель составил 19,8 случая на 100 тысяч населения.

Главный врач центра профилактики и борьбы со СПИД Рафаэль Яппаров отметил, что специалисты центра проводят масштабную работу по профилактике, раннему выявлению и эффективному лечению ВИЧ. Современная терапия позволяет пациентам вести полноценную жизнь, работать и заводить здоровых детей. Важно, что лечение назначается в день постановки диагноза. За последний год заболеваемость ВИЧ в регионе снизилась на 15,7%.

Узнать свой ВИЧ-статус можно бесплатно и анонимно в поликлинике по месту жительства, в центре профилактики и борьбы со СПИД или во время выездных акций. Центр располагается по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр Силикат, 41а. Дополнительная информация размещена на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.